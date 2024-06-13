Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль получил уайлд-кард на турнир в Бостаде (Швеция). Об этом сообщили в социальных сетях Nordea Open.

«Мы рады снова приветствовать одного из величайших теннисистов всех времён. Любители тенниса во всём мире, позвольте нам представить… Рафаэль Надаль. Ждём не дождёмся, когда ты вернёшься в Бостад этим летом», — говорится в социальных сетях турнира в Бостаде.

Грунтовый турнир категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) пройдёт с 15 по 21 июля.

Ранее Феррер подтвердил, что Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Рафаэль Надаль — двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016-м стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. 38-летний Надаль сыграет на четвёртой Олимпиаде в карьере. Он 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема».