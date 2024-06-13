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Томми Пол одержал волевую победу над Попыриным в 1/8 финала турнира в Хертогенбосхе

Томми Пол одержал волевую победу над Попыриным в 1/8 финала турнира в Хертогенбосхе
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/8 финала представитель США со счётом 5:7, 6:4, 6:3 обыграл австралийца Алексея Попырина (49-й в рейтинге ATP).

Хертогенбосх (м). 2-й круг
13 июня 2024, четверг. 14:15 МСК
Алексей Попырин
49
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 3
5 		6 6
         
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

Встреча продолжалась ровно два часа. Американский теннисист выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Попырина восемь эйсов, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в полуфинал второй сеяный на турнире Пол сыграет с соотечественником Себастьяном Кордой (26-й в мировой классификации ATP).

Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующим победителем соревнований является нидерландский теннисист Таллон Грикспор, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Джордана Томпсона.

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