Томми Пол одержал волевую победу над Попыриным в 1/8 финала турнира в Хертогенбосхе

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/8 финала представитель США со счётом 5:7, 6:4, 6:3 обыграл австралийца Алексея Попырина (49-й в рейтинге ATP).
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Встреча продолжалась ровно два часа. Американский теннисист выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Попырина восемь эйсов, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из семи заработанных.
За выход в полуфинал второй сеяный на турнире Пол сыграет с соотечественником Себастьяном Кордой (26-й в мировой классификации ATP).
Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующим победителем соревнований является нидерландский теннисист Таллон Грикспор, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Джордана Томпсона.
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