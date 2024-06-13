«Грустно, что не смогу пережить прекрасную атмосферу». Надаль — о пропуске Уимблдона

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, что Уимблдон всегда будет в его сердце, а также поблагодарил британских фанатов за поддержку.

«Мне грустно, что я не смогу пережить в этом году прекрасную атмосферу этого удивительного события, которое всегда будет в моём сердце, и быть со всеми британскими фанатами, которые всегда оказывали мне большую поддержку. Я буду по всем вам скучать», — написал Надаль в социальных сетях.

Ранее Рафаэль Надаль рассказал, что не выступит на Уимблдоне, который пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания), потому что сейчас для его тела лучше не менять покрытие до Олимпиады.

Напомним, Надаль получил уайлд-кард на грунтовый турнир категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 15 по 21 июля.