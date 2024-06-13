«Турнир, где я отлично провёл время». Надаль — о подготовке к Олимпиаде в Париже

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что будет участвовать на турнире в Бостаде (Швеция), чтобы подготовиться к Олимпийским играм в Париже.

«Чтобы подготовиться к Олимпийским играм, я буду играть на турнире в Бостаде, Швеция. Турнир, в котором я участвовал в начале своей карьеры и где отлично провёл время как на площадке, так и за её пределами. С нетерпением жду встречи со всеми вами там», — написал Надаль в социальных сетях.

Ранее Рафаэль Надаль прокомментировал, почему пропустит Уимблдон в этом году, а также поблагодарил фанатов за поддержку.

Напомним, Надаль получил уайлд-кард на грунтовый турнир категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 15 по 21 июля.