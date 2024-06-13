Пегула сенсационно уступила 400-й ракетке мира Крунич во втором круге Хертогенбосха

Сербская теннисистка Александра Крунич, 400-я ракетка мира, сенсационно пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/8 финала спортсменка в трёх сетах обыграла пятую ракетку мира из США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:4 в пользу сербской теннисистки.

Спортсменки провели на корте 2 часа 46 минут. Крунич ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Джессики Пегулы пять эйсов, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из семи.

В матче 1/4 финала Крунич встретится с венгерской теннисисткой Далмой Галфи (138-я в рейтинге WTA), обыгравшей во втором круге россиянку Веронику Кудерметову.