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Пегула сенсационно уступила 400-й ракетке мира Крунич во втором круге Хертогенбосха

Пегула сенсационно уступила 400-й ракетке мира Крунич во втором круге Хертогенбосха
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Сербская теннисистка Александра Крунич, 400-я ракетка мира, сенсационно пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/8 финала спортсменка в трёх сетах обыграла пятую ракетку мира из США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:4 в пользу сербской теннисистки.

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
13 июня 2024, четверг. 13:50 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		7 7 4
7 7 		6 3 6
         
Александра Крунич
400
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич

Спортсменки провели на корте 2 часа 46 минут. Крунич ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Джессики Пегулы пять эйсов, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из семи.

В матче 1/4 финала Крунич встретится с венгерской теннисисткой Далмой Галфи (138-я в рейтинге WTA), обыгравшей во втором круге россиянку Веронику Кудерметову.

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