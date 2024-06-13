Кафельников: хочется, чтобы российские теннисисты из Парижа без наград не уехали

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на решение Международной федерации тенниса (ITF) допустить всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде.

«Я не сомневался в том, что российские теннисисты будут допущены до Олимпиады в Париже. Много раз об этом говорил и знал уже давным-давно.

Будем надеяться на хорошие выступления. Хочется, чтобы без олимпийских наград из Парижа не уехали. Но никто ни от чего не застрахован. Я оптимистичен и думаю, что шансы есть, и немаленькие», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее стало известно, что, согласно рейтингу, на Олимпийских играх, которые с 26 июля по 11 августа пройдут в Париже (Франция), выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.