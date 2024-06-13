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На Олимпиаде в Париже выступят восемь российских теннисистов

На ближайших летних Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция), выступят восемь российских теннисистов.

В заявку попали теннисисты, которые располагаются выше соотечественников в рейтинге ATP/WTA. Так как сегодня, 13 июня, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов из заявки, в Играх примут участие:

Мужчины:

пятая ракетка мира, победитель US Open — 2021 Даниил Медведев , который уже выступал на Олимпиаде в Токио, где дошёл до четвертьфинала;

, который уже выступал на Олимпиаде в Токио, где дошёл до четвертьфинала; шестая ракетка мира Андрей Рублёв , который также выступал на Играх, но в одиночном разряде выбыл в первом круге. При этом он стал олимпийским чемпионом в миксте с Анастасией Павлюченковой;

, который также выступал на Играх, но в одиночном разряде выбыл в первом круге. При этом он стал олимпийским чемпионом в миксте с Анастасией Павлюченковой; Карен Хачанов (22), который стал серебряным призёром Олимпиады в Токио;

(22), который стал серебряным призёром Олимпиады в Токио; 43-я ракетка мира Роман Сафиуллин.

Женщины:

14-я ракетка мира Дарья Касаткина , которая принимала участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году;

, которая принимала участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году; 15-я ракетка мира Людмила Самсонова ;

; Екатерина Александрова (16), которая выступала в Токио, но проиграла во втором круге Надии Подороске;

(16), которая выступала в Токио, но проиграла во втором круге Надии Подороске; 23-я ракетка мира Мирра Андреева, которая будет готовиться к своей первой Олимпиаде.

Отметим, что теннисисты будут выступать на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».