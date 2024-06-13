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Уимблдон проигнорировал просьбы Маррея и Джоковича начинать матчи раньше

Уимблдон проигнорировал просьбы Маррея и Джоковича начинать матчи раньше
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Организаторы Уимблдона проигнорировали просьбы экс первых ракеток мира Энди Маррея и Новака Джоковича начинать матчи раньше на Центральном корте. Об этом сообщает газета The Times.

Центральный корт Уимблдона – один из наиболее престижных стадионов в теннисе. Матчи на нём начинаются в 13:30 по местному времени (15:30 мск), на более мелких кортах игровой день открывают в 11:00 по лондонскому времени (13:00 мск). Важно отметить, что на Уимблдоне существует комендантский час, согласно которому необходимо закончить все матчи к 23:00 по местному времени (1:00 мск).

В прошлом году от позднего начала игрового дня пострадали семикратный победитель турнира Новак Джокович и двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей. Джокович был вынужден играть свой матч четвёртого круга с поляком Хубертом Хуркачем (Польша) два дня, а Маррей дважды выходил на поединок второго раунда против Стефаноса Циципаса (Греция).

Оба теннисиста высказывали своё недовольство относительно позднего старта игрового дня, но организаторы приняли решение ничего не менять в привычном расписании.

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