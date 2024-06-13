Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

Девятка ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Сегодня, 13 июня, он в двух сетах обыграл Зизу Бергса, занимающего 81-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 6:4.
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Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут. Австралийский теннисист реализовал три брейк-пойнта из восьми (38%), допустил две двойные ошибки и выполнил два эйса. Бельгиец сделал одну двойную ошибку, выполнил одну подачу навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%).
Теперь де Минор в четвертьфинале турнира в Нидерландах встретится с победителем матча между 85-й ракеткой мира Роберто Баутиста-Агутом из Испании и финалистом Уимблдона-2016, полуфиналистом двух турниров «Большого шлема» и обладателем восьми титулов ATP в одиночном разряде, 32-летним канадским теннисистом Милошем Раоничем.
- 13 июня 2024
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