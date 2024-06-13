Алькарас подписал многомиллионный контракт с Nike — Relevo

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас подписал новый контракт с производителем формы Nike, сообщает Relevo.

По информации источника, контракт был подписан за несколько недель до победы испанского теннисиста на «Ролан Гаррос» – 2024. Новое соглашение рассчитано на несколько лет. Точная сумма контракта не разглашается.

Предполагается, что Алькарас будет получать от Nike от $ 15 млн до 20 млн в год. Кроме того, сообщается, что компания взяла на себя обязательство разработать личный логотип теннисиста, как сделала это много лет назад для Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

21-летний Карлос Алькарас – трёхкратный победитель турниров «Большого шлема». Всего на счету испанца 14 титулов ATP в одиночном разряде. В 2022 году в возрасте 19 лет впервые возглавил мировой рейтинг, став самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.