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Финалистка «РГ» – 2024 Паолини снялась с турнира в Берлине

Финалистка «РГ» – 2024 Паолини снялась с турнира в Берлине
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини пропустит травяной турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия). Об этом сообщила пресс-служба WTA на своём сайте.

Отмечается, что причиной снятия стала травма, однако какая – не уточняется.

На прошлой неделе итальянка впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». На пути к решающему матчу «Ролан Гаррос» – 2024 Паолини обыграла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан) и юную россиянку Мирру Андрееву. В финале Паолини проиграла польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 1:6.

Кроме того, в Париже итальянка дошла до финала в парном разряде. В паре с Сарой Эррани в матче за титул итальянки уступили дуэту Коко Гауфф (США) – Катерина Синякова (Чехия).

Турнир в Берлине (Германия) состоится с 17 по 23 июня. На нём сыграют восемь теннисисток из топ-10 мирового рейтинга WTA. Ранее стало известно, что с турнира в Берлине снялась Ига Свёнтек.

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