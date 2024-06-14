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Хертогенбосх, 14 июня: расписание игрового дня у женщин

Хертогенбосх, 14 июня: расписание игрового дня у женщин
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Сегодня, 14 июня, пройдёт очередной игровой день на женском травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч приблизительное.

1/4 финала, матчи с участием российских теннисисток:

  • 13:30 мск. Гретье Миннен (85, Бельгия) — Людмила Самсонова (15, Россия);
  • 17:30 мск. Робин Монтгомери (173, США) — Екатерина Александрова (16, Россия).

Остальные матчи 14 июня:

  • 12:00 мск. Александра Крунич (400, Сербия) — Далма Галфи (138, Венгрия);
  • 16:00 мск. Наоми Осака (125, Япония) — Бьянка Андрееску (228, Канада).

Отметим, что играющая сегодня россиянка Екатерина Александрова является действующей чемпионкой турнира в Хертогенбосхе.

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