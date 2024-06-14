«Были в подвешенном состоянии». Веснина — о допуске российских теннисистов на Олимпиаду

Заслуженный мастер спорта России и олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина заявила, что находилась в подвешенном состоянии из-за непонятной ситуации с допуском российских теннисистов на Олимпиаду 2024 года.

«Все мы были в подвешенном состоянии, но всегда ведь надеешься на лучшее. Было очевидно, что мы должны быть допущены. Слава богу, ситуация разрешилась положительно. Олимпийские игры — такой турнир, который стоит особняком для каждого. Даже на фоне турниров «Большого шлема». Со всеми девчонками общалась, они настроены на успешное участие, хотят добиться хороших результатов», — приводит слова Весниной «РИА Новости Спорт».

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что в связи с решением Международной федерации тенниса (ITF) допустить всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде они смогут принять участие во всех разрядах, а не только в личном первенстве.