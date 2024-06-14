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Осака получила уайлд-кард на Олимпиаду в Париже

Осака получила уайлд-кард на Олимпиаду в Париже
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака сыграет на Олимпийских играх в Париже (Франция) как обладательница уайлд-кард. Об этом сообщил Олимпийский комитет Японии.

Ранее появлялась информация, что экс первая ракетка мира использовала защищённый рейтинг, чтобы попасть в сетку турнира в женском одиночном разряде.

На Олимпийских играх существует уайлд-кард для победителей турниров «Большого шлема» и олимпийских чемпионов прошлых лет. Сегодня, 14 июня, стало известно, что специальное приглашение получила датская теннисистка Каролина Возняцки.

Осака продолжает возвращение в тур после рождения ребёнка. Сейчас она играет на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды), где сегодня вечером сыграет в четвертьфинале против Бьянки Андрееску (Канада).

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