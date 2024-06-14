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Самсонова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Самсонова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В 1/4 финала россиянка обыграла бельгийскую теннисистку Гретье Миннен со счётом 6:4, 7:5.

Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
14 июня 2024, пятница. 13:50 МСК
Гретье Миннен
85
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Встреча продлилась 1 час 39 минут. В её рамках Самсонова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных (80%). На счету Миннен шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).

В полуфинале турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Робин Монтгомери (США) — Екатерина Александрова (Россия).

Травяной турнир категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Екатерина Александрова, в прошлогоднем финале обыгравшая соотечественницу Веронику Кудерметову.

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