Самсонова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В 1/4 финала россиянка обыграла бельгийскую теннисистку Гретье Миннен со счётом 6:4, 7:5.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Встреча продлилась 1 час 39 минут. В её рамках Самсонова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных (80%). На счету Миннен шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).
В полуфинале турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Робин Монтгомери (США) — Екатерина Александрова (Россия).
Травяной турнир категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Екатерина Александрова, в прошлогоднем финале обыгравшая соотечественницу Веронику Кудерметову.
- 14 июня 2024
-
15:54
-
15:37
-
14:32
-
14:11
-
13:34
-
12:58
-
12:45
-
12:26
-
10:20
-
10:13
-
10:12
-
10:03
-
01:57
-
00:30
- 13 июня 2024
-
23:51
-
22:45
-
22:40
-
22:20
-
21:11
-
20:14
-
20:03
-
19:48
-
19:30
-
18:50
-
18:43
-
18:06
-
18:05
-
17:36
-
17:33
-
17:22
-
16:38
-
16:23
-
16:18
-
16:18
-
16:15