Камельзон назвал фамилии теннисистов, которые могут завоевать золото на ОИ

Заслуженный тренер по теннису Владимир Камельзон заявил, что результат на Олимпийских играх зависит от подготовки и самочувствия российских теннисистов, однако у каждого есть шанс на золото.

«Соревнования на Олимпийских играх, конечно, отличаются от турниров «Большого шлема», но у этих ребят огромный профессиональный опыт. У кого как пойдёт игра, кто как себя будет чувствовать, как он готов. Это ещё нужно пару месяцев хорошей подготовки. Говорить ещё рано. Любой из них имеет шанс. К ним ещё и Мирра Андреева добавилась. Любой из этих теннисистов может принести России золотую медаль», — приводит слова Камельзона Vprognoze.ru.

Напомним, ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев заявлял, что российские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде в Париже во всех разрядах.