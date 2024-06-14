Роджер Федерер рассказал, что будет смотреть Евро-2024 и Олимпиаду

Легендарный швейцарский теннисист, экс первая ракетка Роджер Федерер заявил, что время крупных соревнований — это повод для болельщика быть живым.

«Я буду смотреть Евро, Уимблдон и Олимпийские игры. Для спортивного болельщика это время быть живым», — приводит слова Федерера BBC.

Федерер завершил карьеру в большом спорте в 2022 году. Он играл 24 года, в течение которых швейцарец завоевал 20 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, включая рекордные восемь трофеев Уимблдона.

Он был первым из игроков «Большой четвёрки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Мюррея — кто завершил карьеру.

Напомним, Евро-2024 начинается сегодня, 14 июня, в Германии и продлится до 14 июля. На нём выступят 24 сборные, а первым станет матч между сборными Германии и Шотландии. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Уимблдон – с 1 по 14 июля.