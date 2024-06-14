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Наоми Осака на тай-брейке уступила Бьянке Андрееску в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Наоми Осака на тай-брейке уступила Бьянке Андрееску в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
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Сегодня, 14 июня, завершился матч четвертьфинала травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В нём встретились японская теннисистка, 125-я ракетка мира Наоми Осака и канадская спортсменка, 228-я ракетка мира Бьянка Андрееску. Со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3) победу одержала Андрееску.

Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
14 июня 2024, пятница. 16:10 МСК
Наоми Осака
125
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 3
6 		3 7 7
         
Бьянка Андрееску
228
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Матч продолжался 4 часа 45 минут с учётом остановки в первом сете. В упорной борьбе третьего сета теннисистки вышли в тай-брейк, но там японка окончательно утратила инициативу. Осака выполнила семь подач навылет и допустила три двойные ошибки, она смогла реализовать три из шести брейк-пойнтов. Андрееску удалось реализовать три из пяти брейк-пойнтов и выполнить три подачи навылет, она допустила четыре двойные ошибки.

Теперь Андрееску встретится с Далмой Галфи из Венгрии.

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