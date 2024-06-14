Наоми Осака на тай-брейке уступила Бьянке Андрееску в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Сегодня, 14 июня, завершился матч четвертьфинала травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В нём встретились японская теннисистка, 125-я ракетка мира Наоми Осака и канадская спортсменка, 228-я ракетка мира Бьянка Андрееску. Со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3) победу одержала Андрееску.
|1
|2
|3
|
|6
|6 3
|
|3
|7 7
Матч продолжался 4 часа 45 минут с учётом остановки в первом сете. В упорной борьбе третьего сета теннисистки вышли в тай-брейк, но там японка окончательно утратила инициативу. Осака выполнила семь подач навылет и допустила три двойные ошибки, она смогла реализовать три из шести брейк-пойнтов. Андрееску удалось реализовать три из пяти брейк-пойнтов и выполнить три подачи навылет, она допустила четыре двойные ошибки.
Теперь Андрееску встретится с Далмой Галфи из Венгрии.
- 14 июня 2024
-
22:01
-
21:04
-
20:13
-
19:07
-
17:57
-
15:54
-
15:37
-
14:32
-
14:11
-
13:34
-
12:58
-
12:45
-
12:26
-
10:20
-
10:13
-
10:12
-
10:03
-
01:57
-
00:30
- 13 июня 2024
-
23:51
-
22:45
-
22:40
-
22:20
-
21:11
-
20:14
-
20:03
-
19:48
-
19:30
-
18:50
-
18:43
-
18:06
-
18:05
-
17:36
-
17:33
-
17:22