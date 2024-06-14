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«Победить мог любой из нас». Андрееску — о матче с Наоми Осакой

«Победить мог любой из нас». Андрееску — о матче с Наоми Осакой
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Канадская теннисистка, 228-я ракетка мира Бьянка Андрееску заявила, что уровень игры в теннис сегодня на корте был высоким для обеих спортсменок.

— Думаю, что уровень сегодня был очень высоким для нас обеих. Победить могла любая из нас. Я сказала себе: «Что бы ни случилось, пройдёт. Я просто хочу выложиться на все сто». Вот что я сделала. Я очень счастлива.

— В конце концов что стало ключевым моментом?
— Думаю, я хорошо справилась с подачей и ответным ударом. Первые несколько ударов очень важны. Наверное, это был просто мой день. Завтра она могла бы победить, — сказала Андрееску в послематчевом комментарии.

Напомним, сегодня, 14 июня, Андрееску обыграла японку Наоми Осаку в четвертьфинале турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Теперь она встретится с Далмой Галфи.

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