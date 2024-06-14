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Бублик снялся с матча с Музетти в третьем сете турнира в Штутгарте

Бублик снялся с матча с Музетти в третьем сете турнира в Штутгарте
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Казахстанский теннисист, 17-я ракетка мира Александр Бублик снялся с матча с итальянцем, 30-й ракеткой мира Лоренцо Музетти в третьем сете встречи четвертьфинала АТР-250 в Штутгарте (Германия). Со счётом 4:6, 6:1, 1:0 Музетти прошёл в четвертьфинал благодаря снявшемуся с турнира казахстанцу.

Известно, что Бублик отказался продолжать матч, сыграв в нём 1 час 18 минут. Он успел выполнить 13 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов.

В 1/2 финала Музетти встретится с другим итальянцем Маттео Берреттини, который ранее занимал шестое место рейтинга АТР, но позже спустился на 95-е.

Турнир в Шутгарте продлится до 16 июня, в прошлом году титул завоевал Фрэнсис Тиафо.

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