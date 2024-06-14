«В следующем году он может стать победителем «Ролан Гаррос». Муратоглу — о Надале

Тренер по теннису, бывший теннисист Патрик Муратоглу заявил, что Рафаэль Надаль ещё может стать победителем «Ролан Гаррос» в следующем году.

«Все думали, что это может быть последний матч Рафы, который больше не был готов соревноваться на таком уровне, но все эти заявления совершенно неверны.

На Олимпийских играх мы увидим эти условия, поскольку они будут через несколько недель. Я думаю, что если он хорошо выступит на Олимпийских играх, то в следующем году он может стать потенциальным победителем «Ролан Гаррос», — приводит слова Муратоглу ESPN.

Напомним, Надаль в этом году выбыл из борьбы за трофей «Ролан Гаррос» после первого круга, трибуны провожали его стоя. В этом турнире за свою карьеру легендарный испанский теннисист выигрывал 14 раз. Сам спортсмен назвал этот турнир потенциально последним в своей карьере.