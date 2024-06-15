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Синнер провёл первую тренировку перед турниром в Галле

Синнер провёл первую тренировку перед турниром в Галле
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Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер провёл свою первую тренировку перед турниром АТР-500 в Галле (Германия). Фото с тренировки он выложил в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Янника Синнера

Фото: Из личного архива Янника Синнера

Напомним, в качестве подготовки к Уимблдону Синнер решил открыть сезон травяных кортов, сыграв на турнире АТР-500 в Галле. Известно, что организаторы соревнований, обрадовавшиеся приезду теннисиста, вручили ему торт, украшенный фруктами, и поздравили с дебютом в роли первой ракетки мира. Итальянец поблагодарил за это и поприветствовал болельщиков.

В прошлом году Синнер добрался лишь до полуфинала Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Турнир «Большого шлема» на траве пройдёт с 1 по 14 июля.

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