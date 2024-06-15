Хертогенбосх, 14 июня: итоги игрового дня у мужчин

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

14 июня завершился очередной игровой день на мужском травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами матчей.

Хертогенбосх. Мужчины, 14 июня.

1/4 финала:

Себастьян Корда (26, США) — Томми Пол (13, США) — 6:4, 6:2;

Таллон Грикспор (23, Нидерланды) — Александр Вукич (87, Австралия) — 4:6, 6:3, 7:6;

Алекс де Минор (9, Австралия) — Милош Раонич (196, Канада) — 7:5, 6:2;

Уго Умбер (16, Франция) — Гийс Броувер (241, Нидерланды) — матч был перенесён на 15 июня, 12:00 мск

Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующим победителем соревнований является нидерландский теннисист Таллон Грикспор, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Джордана Томпсона.