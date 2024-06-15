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Андрееску прокомментировала победу над Наоми Осакой

Андрееску прокомментировала победу над Наоми Осакой
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой, заявив, что она довольна такими результатами, потому что это её второй турнир после перерыва.

«Я чувствую себя очень-очень хорошо. Играть против кого-то вроде неё… по крайней мере, теперь я знаю, на каком уровне находится моя игра. Поскольку это мой второй турнир, я не жалуюсь. Спасибо всем за поддержку. Это значит многое", — сказала Андрееску в послематчевом комментарии.

Напомним, чемпионка US Open – 2019 23-летняя теннисистка Андрееску сообщила, что вернётся на корт летом после тяжёлой травмы и долгого восстановления. Спортсменке диагностировали стрессовый перелом кости позвоночника, из-за чего она снялась с хардового турнира категории «Большой шлем» US Open и не играла больше восьми месяцев.

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