«Наконец-то всё началось». Борис Беккер побывал на матче открытия Евро-2024

Бывший немецкий теннисист экс первая ракетка мира Борис Беккер посетил матч открытия чемпионата Европы по футболу в Германии. Напомним, в пятницу, 14 июня, состоялся матч 1-го тура группы А чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Шотландии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Сборная Германии одержала крупную победу со счётом 5:1.

Фото: Из личного архива Бориса Беккера

«Наконец-то всё началось. Мы очень ждали чемпионата Европы в Германии», — оставил комментарий под фото в своём аккаунте в соцсетях Борис Беккер.

Ранее шестикратный победитель турниров «Большого шлема» в соцсетях пообщался с полузащитником сборной Германии Тони Кроосом по поводу игры немецкого теннисиста Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2024.