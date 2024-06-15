«Наконец-то всё началось». Борис Беккер побывал на матче открытия Евро-2024

Бывший немецкий теннисист экс первая ракетка мира Борис Беккер посетил матч открытия чемпионата Европы по футболу в Германии. Напомним, в пятницу, 14 июня, состоялся матч 1-го тура группы А чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Шотландии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Сборная Германии одержала крупную победу со счётом 5:1.
Фото: Из личного архива Бориса Беккера
«Наконец-то всё началось. Мы очень ждали чемпионата Европы в Германии», — оставил комментарий под фото в своём аккаунте в соцсетях Борис Беккер.
Ранее шестикратный победитель турниров «Большого шлема» в соцсетях пообщался с полузащитником сборной Германии Тони Кроосом по поводу игры немецкого теннисиста Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2024.
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