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«Наконец-то всё началось». Борис Беккер побывал на матче открытия Евро-2024

«Наконец-то всё началось». Борис Беккер побывал на матче открытия Евро-2024
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Бывший немецкий теннисист экс первая ракетка мира Борис Беккер посетил матч открытия чемпионата Европы по футболу в Германии. Напомним, в пятницу, 14 июня, состоялся матч 1-го тура группы А чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Шотландии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Сборная Германии одержала крупную победу со счётом 5:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

Фото: Из личного архива Бориса Беккера

«Наконец-то всё началось. Мы очень ждали чемпионата Европы в Германии», — оставил комментарий под фото в своём аккаунте в соцсетях Борис Беккер.

Ранее шестикратный победитель турниров «Большого шлема» в соцсетях пообщался с полузащитником сборной Германии Тони Кроосом по поводу игры немецкого теннисиста Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2024.

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