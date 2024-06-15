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Тренер Циципаса покинул его команду, заявив, что недоволен отношением спортсмена к работе

Тренер Циципаса покинул его команду, заявив, что недоволен отношением спортсмена к работе
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Тренер по физической подготовке 11-й ракетки мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Христос Фиотакис заявил, что его сотрудничество с теннисистом завершено, потому что у них разные приоритеты в работе.

«К результатам и целям, которые я ставил как тренер, мы не пришли. Тем не менее мы вернули Стефаноса на ноги: он снова стал здоровым спортсменом и соревновался на высоком уровне после травмы. Помимо этого, есть некоторые вещи, которые находятся вне моего контроля. Атмосфера в команде не соответствует моей энергии, и, к сожалению, у нас разные приоритеты.

Я недоволен его отношением к работе. Сейчас я не думаю, что его главная цель – играть в теннис и подниматься на вершину рейтинга или выигрывать турниры «Большого шлема», — приводит слова Фиотакиса SDNA.

Напомним, Фиотакис сотрудничал с Циципасом на протяжении нескольких лет, но не был в команде постоянно, а работал по запросу теннисиста. В период межсезонья он окончательно закрепился в команде греческого теннисиста, но их сотрудничество не продлилось даже год.

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