«Чувствую, что снова получаю удовольствие от игры». Надаль задумался о продолжении карьеры

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что может продолжить свою карьеру в 2025 году.

«Я никогда не принимал поспешных решений, и на этот раз их тоже не будет. Мои ощущения в последние недели заставили меня пересмотреть свои планы относительно своей карьеры. Я чувствую, что снова получаю удовольствие от игры и не исключаю возможности участия на «Ролан Гаррос» в следующем году. Хочу посмотреть, останется ли моё физическое состояние на этом уровне или это всего лишь мимолётное ощущение. Посмотрю, как буду себя чувствовать после Олимпиады, а потом приму решение. Но всегда с большим спокойствием, с удовлетворением от того, что всегда старался изо всех сил. Я приму его без проблем. Я говорил, что думаю, что это мой последний год, но сейчас не могу быть в этом уверен, потому что никто не знает, что произойдет в будущем», — приводит слова испанца Lequipe.

Напомним, 38-летний Надаль в этом году выбыл из борьбы за трофей «Ролан Гаррос» после первого круга, трибуны провожали его стоя. Сам спортсмен называл этот турнир потенциально последним в своей карьере.