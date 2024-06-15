Джек Дрэйпер станет первой ракеткой Великобритании

22-летний британский теннисист Джек Дрэйпер уже в понедельник, 17 июня, станет первой ракеткой Великобритании.

Он поднялся на 33-ю строчку рейтинга ATP и обойдёт Кэмерона Норри, после чего станет первой ракеткой Великобритании. Дрэйпер также будет самой молодой первой ракеткой Великобритании с 9 ноября 2009 года. Тогда лучшим в стране становился Энди Маррей.

Напомним, что сейчас Дрэйпер участвует на турнире АТР-250 в Штутгарте (Германия). В рамках четвертьфинала он обыграл прошлогоднего чемпиона этого турнира Фрэнсиса Тиафа и вышел в полуфинал. За место в финале он будет бороться с Брэндоном Накашимой.

Это будет третий полуфинал сезона для Дрэйпера. Ранее он также выступил на турнире АТР-500 в Акапулько (Мексика), где проиграл, и в Аделаиде (Австралия), где дошёл до финального поединка.