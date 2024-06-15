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«Ну и где здесь «группа смерти?» ATP показала, каким был бы Евро-2024 с теннисистами

«Ну и где здесь «группа смерти?» ATP показала, каким был бы Евро-2024 с теннисистами
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Телеканал Tennis TV в своём аккаунте в соцсетях выставил пост, как выглядел бы состав групп на Евро-2024, если бы на турнире страны представляли теннисисты. Напомним, в пятницу, 14 июня, в Германии стартовал чемпионат Европы по футболу.

  • Группа А: Александр Зверев (Германия), Энди Маррей (Шотландия), Мартон Фучович (Венгрия), Стэн Вавринка (швейцария);
  • Группа B: Карлос Алькарас (Испания), Борна Чорич (Хорватия), Янник Синнер (Италия), Генчи Шакири (Албания);
  • Группа C: Бор Артняк (Словения), Хольгер Руне (Дания), Новак Джокович (Сербия), Джек Дрэйпер (Англия);
  • Группа D: Хуберт Хуркач (Польша), Таллон Грикспор (Нидерланды), Доминик Тим (Австрия), Уго Умбер (Франция);
  • Группа E: Давид Гоффен (Бельгия), Лукаш Клейн (Словакия), Филип Кристиан Джиану (Румыния), Виталий Сачко (Украина);
  • Группа F: Эрги Киркин (Турция), Николоз Басилашвили (Грузия), Нуну Боржеш (Португалия), Иржи Легечка (Чехия).

Фото: Tennis TV

«Ну и где здесь «группа смерти?» — подписал пост Tennis TV.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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