Видео: Даниил Медведев проводит тренировку на траве перед стартом турнира в Галле

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев прибыл в Галле (Германия) и начал тренировочные занятия перед травяным турниром категории ATP-500 в Германии.

Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.

Ранее 28-летний Даниил Медведев пообещал в этом сезоне выиграть свой первый крупный титул на травяном покрытии. Он за свою карьеру выиграл один титул на траве. В 2021 году россиянин стал победителем турнира категории ATP-250 в Санта-Понсе (Испания). В 2022 году он дважды играл в финалах травяных соревнований категории ATP-500 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и Галле (Германия), в которых уступил нидерландцу Тиму ван Рейтховену и Хуберту Хуркачу соответственно. В этом сезоне российский теннисист не выиграл ни одного титула на турнирах ATP.