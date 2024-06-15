Роджер Федерер: я уже начинаю забывать, что когда-то выигрывал «Ролан Гаррос»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как смотрится «Ролан Гаррос» со стороны.

«На прошлой неделе я смотрел Открытый чемпионат Франции по теннису и думал: «Ух ты, они такие классные, я тоже там играл!» (улыбается). Я уже начинаю забывать, что когда-то выигрывал здесь, побеждал. Это была прекрасная жизнь, но теперь я ценю то, что смотрю на теннис со стороны», — приводит слова Федерера Eurosport.

Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года. 42-летний швейцарец — победитель Открытого чемпионата Франции — 2009 в одиночном разряде.

Напомним, 9 июня завершился мужской «Ролан гаррос» — 2024, победителем которого стал испанский теннисист Карлос Алькарас, в финале в пяти сетах обыгравший немца Александра Зверева.