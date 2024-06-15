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Серена Уильямс побывала на премьере фильма, названного в честь неё

Серена Уильямс побывала на премьере фильма, названного в честь неё
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Американская теннисистка Серена Уильямс побывала на премьере фильма «На арене: Серена Уильямс!» Она появилась в нежно-розовом платье.

Документальный сериал о младшей из сестёр Уильямс под названием «Быть Сереной» уже выходил в 2018 году. В этот раз режиссёры пообещали сделать наиболее полный, личный и убедительный отчёт о её легендарной карьере. Показать обещают не только успехи на корте, но и культурное влияние, а также драматические личные проблемы.

Отметим, что с похожим названием режиссёры выпустили и фильм про игрока в американский футбол Тома Брэди. Позже эта картина была номинирована на премию «Эмми».

Напомним, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» объявила об уходе из профессионального спорта в 2022 году.

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