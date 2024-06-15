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Себастьян Корда вышел в финал Хертогенбосха, победив действующего чемпиона турнира

Себастьян Корда вышел в финал Хертогенбосха, победив действующего чемпиона турнира
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Американский теннисист 26-я ракетка мира Себастьян Корда вышел в финал травяного турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/2 финала он обыграл хозяина корта действующего победителя соревнований Таллона Грикспора. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу американца.

Хертогенбосх (м). 1/2 финала
15 июня 2024, суббота. 12:10 МСК
Таллон Грикспор
23
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Себастьян Корда
26
США
Себастьян Корда
С. Корда

Встреча продолжалась ровно 1 час. Американский теннисист пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх (75%). На счету нидерландца три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойта.

В матче за титул чемпиона Хертогенбосха Корда встретится с победителем встречи между девятой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором и Уго Умбером из Франции (16-й номер рейтинга ATP).

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