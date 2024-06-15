Экс-россиянин Александр Шевченко не смог выйти в финал квалификации турнира в Галле

59-я ракетка мира бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, не смог выйти в финал квалификационных соревнований категории ATP-500 в Галле (Германия). В полуфинальном матче предварительного этапа он в двух сетах уступил австралийцу Максу Пёрселлу (100-й номер рейтинга ATP) — 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Шевченко выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Пёрселла девять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.