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Теннисисты из России не попали в список первых атлетов, допущенных до участия в ОИ-2024

Теннисисты из России не попали в список первых атлетов, допущенных до участия в ОИ-2024
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Российские теннисисты не попали в опубликованный 15 июня МОК список первых атлетов, допущенных до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Напомним, ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщал, что по решению ITF российские теннисисты на Олимпиаде смогут выступить во всех разрядах. Отсутствие теннисистов в списках предположительно может быть связано с тем, что ITF отправил список теннисистов, а Международный олимпийский комитет пока не наложил резолюцию.

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Также ранее МОК говорил о том, что сроки проверки российских спортсменов затягиваются в связи с тем, что им поступила информация от Украины.

В нынешнем списке указаны имена 14 российских спортсменов, которые смогут участвовать в таких дисциплинах, как прыжки на батуте, велогонки и спортивная борьба.

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