Стала известна сетка турнира WTA-500 в Берлине, где сыграют Соболенко, Гауфф и Касаткина
Появилась сетка травяного турнира WTA-500 в Берлине (Германия), который пройдёт с 17 по 23 июня.
Топ-10 сеяных на турнире в Берлине:
- Кори Гауфф (2-я ракетка мира, США)
- Арина Соболенко (3, Беларусь)
- Елена Рыбакина (4, Казахстан)
- Джессика Пегула (5, США)
- Маркета Вондроушова (6, Чехия)
- Чжэн Циньвэнь (8, Китай)
- Мария Саккари (9, Греция)
- Онс Жабер (10, Тунис).
Мачи первого круга с участием россиянок:
- Екатерина Александрова - Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);
- Людмила Самсонова — победитель квалификации (Q);
- Ана Калинская - победитель квалификации (Q);
- Дарья Касаткина — Марта Костюк (Украина).
Действующей чемпионкой турнира в Берлине является чешская теннисистка Петра Квитова, в финале прошлогодних соревнований обыгравшая хорватку Донну Векич.
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