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Стала известна сетка турнира WTA-500 в Берлине, где сыграют Соболенко, Гауфф и Касаткина

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Берлине, где сыграют Соболенко, Гауфф и Касаткина
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Появилась сетка травяного турнира WTA-500 в Берлине (Германия), который пройдёт с 17 по 23 июня.

Топ-10 сеяных на турнире в Берлине:

  1. Кори Гауфф (2-я ракетка мира, США)
  2. Арина Соболенко (3, Беларусь)
  3. Елена Рыбакина (4, Казахстан)
  4. Джессика Пегула (5, США)
  5. Маркета Вондроушова (6, Чехия)
  6. Чжэн Циньвэнь (8, Китай)
  7. Мария Саккари (9, Греция)
  8. Онс Жабер (10, Тунис).

Мачи первого круга с участием россиянок:

  • Екатерина Александрова  - Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);
  • Людмила Самсонова — победитель квалификации (Q);
  • Ана Калинская - победитель квалификации (Q);
  • Дарья Касаткина — Марта Костюк (Украина).

Действующей чемпионкой турнира в Берлине является чешская теннисистка Петра Квитова, в финале прошлогодних соревнований обыгравшая хорватку Донну Векич.

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