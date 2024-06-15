Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мама Андрея Рублёва заявила, что теннисист не сыграет на Олимпиаде-2024

Мама Андрея Рублёва заявила, что теннисист не сыграет на Олимпиаде-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира Андрея Рублёва, заявила, что теннисист не поедет на Олимпиаду-2024, которая пройдёт в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

Отметим, что согласно своему положению в мировом рейтинге Рублёв отбирался в сборную России на ОИ.

«Сама только недавно узнала от Андрея, что он не будет участвовать на Олимпиаде. Но он не сказал, почему. У него, конечно, было желание участвовать на этом турнире.

Думаю, это связано со здоровьем. Андрею просто надо найти время, чтобы вылечить своё горло. Полечить или удалить гланды. Он сейчас проходил курс лечения. Так понимаю, что после этого организм сильно ослаблен. Это мои предположения, а точные причины не знаю», — приводит слова Марьенко Sport24.

Материалы по теме
«Выиграю Уимблдон». Какие предсказания на травяной сезон дали Медведев, Рууд и другие
«Выиграю Уимблдон». Какие предсказания на травяной сезон дали Медведев, Рууд и другие
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android