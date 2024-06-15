Мама Андрея Рублёва заявила, что теннисист не сыграет на Олимпиаде-2024

Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира Андрея Рублёва, заявила, что теннисист не поедет на Олимпиаду-2024, которая пройдёт в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

Отметим, что согласно своему положению в мировом рейтинге Рублёв отбирался в сборную России на ОИ.

«Сама только недавно узнала от Андрея, что он не будет участвовать на Олимпиаде. Но он не сказал, почему. У него, конечно, было желание участвовать на этом турнире.

Думаю, это связано со здоровьем. Андрею просто надо найти время, чтобы вылечить своё горло. Полечить или удалить гланды. Он сейчас проходил курс лечения. Так понимаю, что после этого организм сильно ослаблен. Это мои предположения, а точные причины не знаю», — приводит слова Марьенко Sport24.