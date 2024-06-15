Даниил Медведев и Роман Сафиуллин выступят в паре в квалификации турнира в Галле

Российские теннисисты пятая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев и Роман Сафиуллин выступят в дуэте на парном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

Соперниками российской пары в матче первого круга квалификационного раунда станут первые сеяные на предварительном этапе турнира Юки Бхамбри (Индия) и Альбано Оливетти (Франция).

Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня.

Ранее Тарпищев сообщил, что в связи с решением Международной федерации тенниса (ITF) допустить всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде они смогут принять участие во всех разрядах, а не только в личном первенстве. Согласно рейтингу, на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, должны были выступить Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Однако, по последней информации, Рублёв, Хачанов и Самсонова не примут участия в Олимпиаде.