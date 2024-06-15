Теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не выступят на Олимпиаде в Париже

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в Олимпийских играх в Париже.

«Рублёв, Хачанов, Самсонова не сыграют на Олимпиаде. Андрею требуется восстановление, он ведь играет всё подряд. Организм не железный», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Тарпищев сообщил, что в связи с решением Международной федерации тенниса (ITF) допустить всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде они смогут принять участие во всех разрядах, а не только в личном первенстве. Согласно рейтингу, на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, должны были выступить Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.