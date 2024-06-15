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Циципас ответил на критику своего бывшего тренера по поводу его отношения к работе

Циципас ответил на критику своего бывшего тренера по поводу его отношения к работе
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Греческий теннисист, 11-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал слова своего бывшего тренера по физической подготовке о том, что теннисист не настроен играть и повышать рейтинг.

«Здоровье – это не только то, что вы едите или как часто вы занимаетесь спортом. Это также то, что вы думаете и чувствуете. Напитывайте свой разум добрыми мыслями и положительным подкреплением», — написал Циципас в одной из своих социальных сетей.

Напомним, греческий теннисист и его тренер Христос Фиотакис перестали сотрудничать, хотя не проработали вместе даже года. Свой уход Фиотакис прокомментировал, сказав, что им не удалось достичь поставленных целей, а сам Циципас не стремится становиться лучше и выигрывать.

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