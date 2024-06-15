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Александрова обыграла американку Монтгомери и вышла в 1/2 финала в Хертогенбосхе

Александрова обыграла американку Монтгомери и вышла в 1/2 финала в Хертогенбосхе
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Сегодня, 15 июня, завершился матч четвертьфинала турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). На корте встретились 16-я ракетка мира Екатерина Александрова и 173-я ракетка мира из США Робин Монтогомери. Со счётом 6:4, 6:3 победу одержала Александрова.

Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
15 июня 2024, суббота. 13:15 МСК
Робин Монтгомери
173
США
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Екатерина Александрова
16
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Матч продолжался 17 часов и 26 минут с учётом того, что должен был пройти вчера, 14 июня, но был остановлен и завершился лишь сегодня. Александрова выполнила пять подач навылет и допустила только одну двойную ошибку. Ей удалось реализовать все три заработанных брейк-пойнта. Монтгомери выполнила три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале Александрова встретится с другой россиянкой — Людмилой Самсоновой.

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