Александрова обыграла американку Монтгомери и вышла в 1/2 финала в Хертогенбосхе

Сегодня, 15 июня, завершился матч четвертьфинала турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). На корте встретились 16-я ракетка мира Екатерина Александрова и 173-я ракетка мира из США Робин Монтогомери. Со счётом 6:4, 6:3 победу одержала Александрова.

Матч продолжался 17 часов и 26 минут с учётом того, что должен был пройти вчера, 14 июня, но был остановлен и завершился лишь сегодня. Александрова выполнила пять подач навылет и допустила только одну двойную ошибку. Ей удалось реализовать все три заработанных брейк-пойнта. Монтгомери выполнила три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале Александрова встретится с другой россиянкой — Людмилой Самсоновой.