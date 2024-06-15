Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итальянец Маттео Берреттини разгромил соотечественника Музетти в полуфинале Штутгарта

Итальянец Маттео Берреттини разгромил соотечественника Музетти в полуфинале Штутгарта
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч первого круга травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), в котором встречались итальянские теннисисты Маттео Берреттини (95-й в рейтинге ATP) и 30-я ракетка мира Лоренцо Музетти. Экс-шестая ракетка мира Берреттини победил своего соотечественника, повесив «баранку» во втором сете — 6:4, 6:0.

Штутгарт. 1/2 финала
15 июня 2024, суббота. 15:10 МСК
Лоренцо Музетти
30
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
95
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Берреттини 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7 заработанных. На счету Музетти 1 эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из 4 заработанных.

В решающем матче за титул 28-летний Берреттини встретится с теннисистом из Великобритании 40-й ракеткой мира Джеком Дрэйпером.

Соревнования в Штутгарте с призовым фондом € 734 915 проходят с 10 по 16 июня. Действующий победитель турнира в Германии — американский теннисист Фрэнсис Тиафо, обыгравший в финале прошлогодних соревнований хозяина корта Ян-Леннарда Штруффа — 4:6, 7:6, 7:6.

Сетка турнира в Штутгарте
Календарь турнира в Штутгарте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android