Итальянец Маттео Берреттини разгромил соотечественника Музетти в полуфинале Штутгарта

Завершился матч первого круга травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), в котором встречались итальянские теннисисты Маттео Берреттини (95-й в рейтинге ATP) и 30-я ракетка мира Лоренцо Музетти. Экс-шестая ракетка мира Берреттини победил своего соотечественника, повесив «баранку» во втором сете — 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Берреттини 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7 заработанных. На счету Музетти 1 эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из 4 заработанных.

В решающем матче за титул 28-летний Берреттини встретится с теннисистом из Великобритании 40-й ракеткой мира Джеком Дрэйпером.

Соревнования в Штутгарте с призовым фондом € 734 915 проходят с 10 по 16 июня. Действующий победитель турнира в Германии — американский теннисист Фрэнсис Тиафо, обыгравший в финале прошлогодних соревнований хозяина корта Ян-Леннарда Штруффа — 4:6, 7:6, 7:6.