Радукану вышла в полуфинал Ноттингема на отказе соперницы

Британская теннисистка Эмма Радукану вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) после того, как её соотечественница Франческа Джонс снялась с соревнований до начала матча 1/4 финала из-за травмы плеча.

Чемпионка Открытого чемпионата США – 2021 Радукану вышла в полуфинал турнира WTA впервые с 2022 года. Ранее британка испытывала проблемы со здоровьем, в 2023 году перенесла операции на обоих запястьях и на голеностопе. Сейчас Эмма занимает 209-ю строчку в мировом рейтинге.

За выход в финал Радукану поспорит с ещё одной британской теннисисткой 30-й ракеткой мира Кэйти Бултер, которая является действующей чемпионкой турнира в Ноттингеме. В четвертьфинале Бултер обыграла Магдалену Френх (Польша) со счётом 6:2, 6:4. Матч между двумя британками состоится уже сегодня, 15 июня.