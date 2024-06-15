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Радукану вышла в полуфинал Ноттингема на отказе соперницы

Радукану вышла в полуфинал Ноттингема на отказе соперницы
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Британская теннисистка Эмма Радукану вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) после того, как её соотечественница Франческа Джонс снялась с соревнований до начала матча 1/4 финала из-за травмы плеча.

Ноттингем. 1/4 финала
15 июня 2024, суббота. 13:40 МСК
Франческа Джонс
249
Великобритания
Франческа Джонс
Ф. Джонс
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Эмма Радукану
209
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Чемпионка Открытого чемпионата США – 2021 Радукану вышла в полуфинал турнира WTA впервые с 2022 года. Ранее британка испытывала проблемы со здоровьем, в 2023 году перенесла операции на обоих запястьях и на голеностопе. Сейчас Эмма занимает 209-ю строчку в мировом рейтинге.

За выход в финал Радукану поспорит с ещё одной британской теннисисткой 30-й ракеткой мира Кэйти Бултер, которая является действующей чемпионкой турнира в Ноттингеме. В четвертьфинале Бултер обыграла Магдалену Френх (Польша) со счётом 6:2, 6:4. Матч между двумя британками состоится уже сегодня, 15 июня.

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