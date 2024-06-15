Теннисистки Касаткина и Павлюченкова также не собираются участвовать в ОИ-2024 — источник

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, скорее всего, не выступит на Олимпийских играх в Париже. Также ехать на Игры не хочет её соотечественница, 26-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова, которая должна была быть одной из запасных в связи с недавним отказом от участия Людмилы Самсоновой.

«Касаткина не хочет ехать на Игры, скорее всего, первая ракетка России не поедет. Самсонова сама отказалась от Олимпиады. В такой ситуации на Играх могла бы выступить Павлюченкова, но она на данный момент тоже не хочет ехать. Состав у россиянок может быть по‑настоящему молодёжным», — приводит слова источника «Матч ТВ».

Ранее Тарпищев сообщил, что в связи с решением Международной федерации тенниса (ITF) допустить всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде они смогут принять участие во всех разрядах, а не только в личном первенстве. Согласно рейтингу, на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, должны были выступить Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

При этом сегодня, 15 июня, стало известно, что от участия в играх по собственному желанию отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.