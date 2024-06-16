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Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Берлине

34-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в основной раунд травяного турнира WTA-500 в Берлине (Германия).

В финальном матче квалификационного раунда россиянка уверенно обыграла представительницу США 130-ю ракетку мира Кейлу Дей. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу российской теннисистки.

Матч продолжался 1 час 7 минут. На счету Кудерметовой три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных. Американская теннисистка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Турнир в столице Германии с призовым фондом € 802 237 пройдёт с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой соревнований в Берлине является чешская теннисистка Петра Квитова, в финале прошлогодних соревнований обыгравшая хорватку Донну Векич.