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Эмма Радукану отказалась от уайлд-кард на Олимпийские игры — 2024

Эмма Радукану отказалась от уайлд-кард на Олимпийские игры — 2024
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану не будет участвовать в Олимпийских играх — 2023 в Париже, несмотря на то что в ITF ей предложили уайлд-кард на соревнования как чемпионке турнира «Большого шлема». Об этом сообщает Inews.

Таким образом, Кэйти Бултер будет единственной представительницей сборной Великобритании в женском одиночном разряде, а четверо мужчин, включая Энди Маррея, будут играть в мужском одиночном разряде. Маррей также сыграет и в парном разряде.

Напомним, в активе 21-летней Радукану один выигранный трофей на турнире «Большого шлема» — US Open в 2021 году. В этом году теннисистка ещё не завоёвывала ни одного титула. Отметим, что этот US Open она выиграла, начав бороться за титул с этапа квалификации.

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