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«Это будет обоюдоострая игра». Маттео Берреттини — о матче с Дрэйпером в финале Штутгарта

«Это будет обоюдоострая игра». Маттео Берреттини — о матче с Дрэйпером в финале Штутгарта
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В эти минуты проходит финальный матч травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Перед игрой экс шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини (95-й в рейтинге ATP) поделился ожиданиями от матча с 43-й ракеткой мира Джеком Дрэйпером из Великобритании.

Штутгарт. Финал
16 июня 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Джек Дрэйпер
40
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		6
6 		5
         
Маттео Берреттини
95
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Я не встречался с Джеком на корте и мы никогда не тренировались вместе. Мой тренер изучал его, он очень хороший игрок, особенно на траве. Это будет обоюдоострая игра», — приводит слова итальянца Corriere dello Sport.

Берреттини — двукратный победитель турнира в Штутгарте. Он выигрывал титул в 2019 и 2022 годах.

Соревнования в Штутгарте с призовым фондом € 734 915 проходят с 10 по 16 июня. Действующий победитель турнира в Германии — американский теннисист Фрэнсис Тиафо, обыгравший в финале прошлогодних соревнований хозяина корта Ян-Леннарда Штруффа — 4:6, 7:6, 7:6.

Календарь турнира в Штутгарте
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