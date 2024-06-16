«Это будет обоюдоострая игра». Маттео Берреттини — о матче с Дрэйпером в финале Штутгарта

В эти минуты проходит финальный матч травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Перед игрой экс шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини (95-й в рейтинге ATP) поделился ожиданиями от матча с 43-й ракеткой мира Джеком Дрэйпером из Великобритании.
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«Я не встречался с Джеком на корте и мы никогда не тренировались вместе. Мой тренер изучал его, он очень хороший игрок, особенно на траве. Это будет обоюдоострая игра», — приводит слова итальянца Corriere dello Sport.
Берреттини — двукратный победитель турнира в Штутгарте. Он выигрывал титул в 2019 и 2022 годах.
Соревнования в Штутгарте с призовым фондом € 734 915 проходят с 10 по 16 июня. Действующий победитель турнира в Германии — американский теннисист Фрэнсис Тиафо, обыгравший в финале прошлогодних соревнований хозяина корта Ян-Леннарда Штруффа — 4:6, 7:6, 7:6.
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