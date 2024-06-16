Алекс де Минор обыграл Себастьяна Корду и стал чемпионом турнира в Хертогенбосхе

Девятка ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор стал победителем травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче за титул он обыграл американца Себастьяна Корду (26-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 30 минут. Австралийский теннисист реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 (36%), допустил три двойные ошибки и выполнил два эйса. Корда сделал четыре двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и смог реализоватьдва брейк-пойнта из шести заработанных (33%).

Это девятый титул 25-летнего де Минора на турнирах ATP. На травяном покрытии он выиграл вторые соревнования после победы в 2021 году на турнире категории ATP-250 в Истборне (Великобритания). Также на его счету два титула категории ATP-500, которые де Минор завоевал в мексиканском Акапулько (2023, 2024).