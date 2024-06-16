Джек Дрэйпер завоевал дебютный титул ATP, обыграв Берреттини в Штутгарте

Завершился финальный матч травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), в котором встречались 43-я ракетка мира Джек Дрэйпер из Великобритании и итальянский теннисист Маттео Берреттини (95-й в рейтинге ATP). Британец победил соперника из Италии со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 и завоевал первый чемпионский титул на турнирах ATP в своей карьере.
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Встреча продолжалась 2 час 7 минут. На счету Дрэйпера 12 эйсов, две двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из трёх заработанных. Берреттини 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Ранее 22-летний Дрэйпер дважды доходил до финалов на турнирах категории ATP-250: в начале этого года в Аделаиде (Австралия) и в 2023 году — в Софии (Болгария).
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