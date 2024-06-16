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Джек Дрэйпер завоевал дебютный титул ATP, обыграв Берреттини в Штутгарте

Джек Дрэйпер завоевал дебютный титул ATP, обыграв Берреттини в Штутгарте
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Завершился финальный матч травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), в котором встречались 43-я ракетка мира Джек Дрэйпер из Великобритании и итальянский теннисист Маттео Берреттини (95-й в рейтинге ATP). Британец победил соперника из Италии со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 и завоевал первый чемпионский титул на турнирах ATP в своей карьере.

Штутгарт. Финал
16 июня 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Джек Дрэйпер
40
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Маттео Берреттини
95
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Встреча продолжалась 2 час 7 минут. На счету Дрэйпера 12 эйсов, две двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из трёх заработанных. Берреттини 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Ранее 22-летний Дрэйпер дважды доходил до финалов на турнирах категории ATP-250: в начале этого года в Аделаиде (Австралия) и в 2023 году — в Софии (Болгария).

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