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Стал известен состав сборной Великобритании по теннису на Олимпийские игры в Париже

Стал известен состав сборной Великобритании по теннису на Олимпийские игры в Париже
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Стал известен список британских теннисистов, которые поедут на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает Inews.

Состав выглядит следующим образом:

Мужской одиночный разряд:

Энди Маррей (уайлд-кард от ITF);
Джек Дрэйпер;
Даниэль Эванс;
Кэмерон Норри.

Женский одиночный разряд:

Кэйти Бултер.

Мужской парный разряд:

Энди Маррей — Даниэль Эванс;
Джо Солсбери — Нил Скупски.

Женский парный разряд:

Кэйти Бултер — Хитер Уотсон;
Харриет Дарт — Майя Ламсден.

Напомним, для британского теннисиста, экс первой ракетки мира Энди Маррея эти Олимпийские игры станут пятыми за всю его карьеру. Дважды он становился победителем мужского одиночного разряда на Олимпиаде в 2012 и 2016 году.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что некоторые российские теннисисты пропустят Олимпийские игры. В их число вошли Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Андрей Рублёв.

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