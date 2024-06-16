Стал известен состав сборной Великобритании по теннису на Олимпийские игры в Париже

Стал известен список британских теннисистов, которые поедут на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает Inews.
Состав выглядит следующим образом:
Мужской одиночный разряд:
Энди Маррей (уайлд-кард от ITF);
Джек Дрэйпер;
Даниэль Эванс;
Кэмерон Норри.
Женский одиночный разряд:
Кэйти Бултер.
Мужской парный разряд:
Энди Маррей — Даниэль Эванс;
Джо Солсбери — Нил Скупски.
Женский парный разряд:
Кэйти Бултер — Хитер Уотсон;
Харриет Дарт — Майя Ламсден.
Напомним, для британского теннисиста, экс первой ракетки мира Энди Маррея эти Олимпийские игры станут пятыми за всю его карьеру. Дважды он становился победителем мужского одиночного разряда на Олимпиаде в 2012 и 2016 году.
Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что некоторые российские теннисисты пропустят Олимпийские игры. В их число вошли Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Андрей Рублёв.